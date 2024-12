LADISPOLI - Un momento speciale a delle figure fondamentali nella vita dei bambini: i nonni. Anche l’istituto comprensivo Ladispoli 1 ha voluto festeggiarli. Insegnanti, bambini e personale scolastico si sono uniti per esprimere riconoscenza verso i nonni, pilastri insostituibili e punto di riferimento affettivo ed educativo nella crescita dei più piccoli. La giornata è stata arricchita da una serie di attività creative, nelle quali i bambini hanno realizzato diversi lavoretti da regalare ai loro nonni. Con entusiasmo e impegno, i piccoli artisti hanno creato disegni, biglietti colorati e piccoli oggetti fatti a mano, esprimendo attraverso il gioco e l’arte l’affetto che li lega a queste figure tanto amate. Le maestre hanno sottolineato quanto sia importante il ruolo dei nonni, non solo come supporto alle famiglie, ma anche come veicolo di valori, tradizioni e saggezza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA