LADISPOLI – Torna al “Giuseppe Di Vittorio” l’appuntamento con Assorienta, l’associazione degli orientatori italiani che da sempre pone al centro delle proprie attività la funzione strategica e la cultura dell’orientamento come strumento necessario per facilitare l’inserimento degli allievi nel mondo del lavoro. Giovedì 14 e mercoledì 20 dicembre Isabella Pizzuti ha spiegato agli studenti tutte le caratteristiche e le modalità di accesso alle professioni relative al settore delle forze armate (esercito, marina, aeronautica e carabinieri) e delle forze di polizia (guardia di finanza, polizia di Stato, polizia penitenziaria). Un incontro indispensabile per conoscere le opportunità professionali che si aprono dopo il conseguimento del diploma, che è stato organizzato grazie ad un’iniziativa promossa dal professor Massimo Cerrocchi, docente di Topografia e Disegno tecnico e tutor per l’orientamento della scuola. Prove, concorsi da sostenere, compiti principali di ciascun Corpo o Arma, ruoli del personale, requisiti per l’accesso, possibilità di conseguire lauree triennali e magistrali: una descrizione completa e dettagliata che ha consentito agli studenti di acquisire informazioni fondamentali per conoscere tutte le opportunità che si prospettano nel mondo delle “carriere in divisa”, dai ruoli degli ufficiali a quelli dei VFI (Volontari in Ferma Iniziale). E a gennaio le attività di orientamento con “Assorienta” proseguiranno con altri incontri relativi al settore medico-sanitario e alla formazione universitaria.

