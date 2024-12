CIVITAVECCHIA – Curiosità ed attenzione da parte degli alunni delle classi quinte della scuola primaria Santa Sofia, ieri mattina in visita al Pincio, ricevuti dal sindaco Ernesto Tedesco. Accompagnati dalle docenti, i bambini hanno avuto modo di intrattenersi in aula giunta con il primo cittadino, al quale sono state poste diverse domande, sia sul fronte personale che amministrativo, per cercare di comprendere a 360 gradi la vita di un Sindaco, tra impegni concreti e progetti da mettere in cantiere per la città. Un momento formativo e di cittadinanza attiva per questi giovani alunni, che hanno saputo sorprendere «con domande brillanti e suggerimenti intelligenti sulla nostra amata città. È stato un incontro stimolante - ha commentato Tedesco - che ha confermato quanto sia fondamentale coinvolgere e ascoltare le voci della nostra futura generazione. Ogni volta che incontro i nostri giovani, riaffermo il mio impegno a rendere la politica e le decisioni amministrative più accessibili e comprensibili per ogni cittadino. Voglio ringraziare tutti i bambini e gli insegnanti per la partecipazione entusiasta e per avermi ispirato con il loro spirito curioso. Spero che incontri come questo diventino sempre più frequenti, aprendo nuove porte per un dialogo reciproco e collaborativo. Il futuro della nostra città è nelle mani di questi giovani talentuosi, e lavoreremo insieme per un ambiente in cui possano crescere, imparare e prosperare». Al termine dell’incontro il Sindaco ha donato alle classi un Tricolore e la Costituzione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA