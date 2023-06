PROCENO – Dal 7 al 13 agosto si terrà a Proceno la sesta edizione di Ad arte festival, una manifestazione nata nel 2014 per il sostegno e la diffusione del teatro e del cinema emergente e indipendente, “made in Italy”. Questa sesta edizione, che riavvia la kermesse dopo 3 anni di fermo, prevede 12 eventi di spettacolo dal vivo tra i più validi lavori di teatro emergente, indipendente e Made in Italy, musica e spettacoli circensi. Il progetto è organizzato dall’associazione culturale Dillinger con la direzione artistica di Igor Mattei e Marina Biondi.

L’evento avrà luogo nel bellissimo centro storico di Proceno, all’interno della sontuosa dimora storica di Palazzo Ascanio Sforza, accreditata nella Rete Regionale. Ultimo dei comuni Laziali venendo da Roma e il primo venendo dalla Toscana, il paese sorge tra gli spettacolari paesaggi della Valle del Paglia e della Tuscia Viterbese, nell’ambito tematico territoriale dei “Cammini della spiritualità” della Via Francigena.

Il titolo della quarta edizione del festival è quello di Lìmen – soglia, punto di inizio, limite – un concetto estremamente evocativo che si connette alla dimensione spaziale e si arricchisce di sensi altri. Proceno è la soglia del Lazio, primo paese laziale provenendo dalla Toscana, ma rappresenta per Ad Arte Festival anche una soglia di entrata, un nuovo inizio in un nuovo paese, a tre anni dalla quinta e ultima edizione realizzata. Una soglia da oltrepassare, un punto da cui riprendere il cammino.

A proposito di ripartenze consapevoli, l’associazione Culturale Dillinger lancia una campagna crowdfunding per sostenere il progetto e immaginare nuovi orizzonti possibili insieme al suo pubblico. L’obiettivo della raccolta fondi, disponibile su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, è quello di coinvolgere la comunità territoriale e proporre una programmazione artistica di qualità.

La manifestazione, che conta già cinque edizioni nella Tuscia viterbese, animerà la dimora storica di palazzo Ascanio Sforza con spettacoli dal vivo di musica, teatro, teatro di figura e artisti di strada. Le performance saranno dislocate in varie parti del palazzo, al chiuso e all’aperto. Presto saranno comunicati gli artisti e i dettagli del programma.