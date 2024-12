CIVITAVECCHIA – Da lunedì 9 dicembre, sul territorio della Asl Roma 4 sarà disponibile gratuitamente la profilassi con anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), una delle principali cause di bronchiolite e infezioni gravi nei neonati.

COSA SONO E COME FUNZIONANO

La terapia potrà essere somministrata presso i centri vaccinali territoriali e il Punto nascita dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Si tratta di un passo avanti cruciale nella lotta contro questo virus, che nei primi mesi di vita rappresenta una minaccia significativa per la salute dei più piccoli. «Fino a pochi anni fa non avevamo alcuna arma contro questo virus. Soprattutto nei mesi più freddi, bronchioliti e infezioni sinciziali rappresentavano un pericolo reale per i nostri bambini più piccoli», ha spiegato la dottoressa Maria Teresa Sinopoli, direttore della UOC Attività di prevenzione rivolte alla persona della Asl Roma 4. «Ora – ha aggiunto -, grazie a questa campagna di immunizzazione, possiamo proteggere neonati fino a 4 mesi di età con una singola dose, che offre copertura immediata».

COME PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA

La somministrazione dell’anticorpo monoclonale è una novità assoluta per il territorio della Asl Roma 4 e pone l’azienda sanitaria all’avanguardia nel Lazio, essendo stata la prima a “prenotare” l’arrivo dei monoclonali e, quindi, tra le prime aziende a somministrarli. Studi condotti in Spagna e negli Stati Uniti hanno dimostrato che l’utilizzo di anticorpi monoclonali può ridurre dell’80% i ricoveri in terapia intensiva per infezioni respiratorie nei neonati. La campagna partirà lunedì e le famiglie potranno aderire, senza prenotazione, presso il Punto Nascita dell’ospedale San Paolo, al momento della nascita, o nei sei ambulatori territoriali messi a disposizione, tra cui quello di Civitavecchia in piazza Verdi, operativo il 9 e 16 dicembre dalle 8.30 alle 12.00.

Per accedere alla profilassi, i genitori devono conoscere il peso del bambino, dato fondamentale per somministrare il trattamento adeguato. La profilassi è rivolta ai neonati nati dal 17 agosto in poi e a quelli che hanno già ricevuto una precedente somministrazione di anticorpi monoclonali. La Asl Roma 4 invita i genitori a non sottovalutare l’importanza di questa opportunità, soprattutto perché siamo in piena stagione di circolazione del virus sinciziale.

La speranza, come ha sottolineato la dottoressa Sinopoli, è che questa iniziativa possa diventare una routine annuale. Con l’introduzione dei monoclonali, la Asl Roma 4 si pone all’avanguardia nella prevenzione delle malattie respiratorie nei neonati, offrendo alle famiglie del territorio una nuova opportunità di protezione e sicurezza per i propri bambini.

