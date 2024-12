CIVITAVECCHIA – La Rsa semiresidenziale Villa Adriana, nata lo scorso anno da un’idea del dottor Paolo Spuri, mette in campo una nuova iniziativa sanitaria: l’assistenza domiciliare integrata.

Un nuovo “record” per la struttura nata dall’intuizione del medico che lo scorso anno ha lanciato la prima Rsa Semiresidenziale del territorio dedicata ad utenti non autosufficienti, Villa Adriana è infatti anche la prima struttura di Civitavecchia ad essere stata accreditata dalla Regione Lazio per fornire l’Assistenza domiciliare integrata (ADI).

«Siamo stati autorizzati e accreditati - ha spiegato il dottor Spuri - con il Sistema sanitario regionale per cui ora possiamo andare direttamente a casa degli utenti e offrire assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, fisioterapica e socioassistenziale ai pazienti che ne fanno richiesta».

Un passo davvero molto importante per tutto il territorio perché, ad oggi, tutte le strutture che fornivano l’assistenza domiciliare erano esterne al territorio della Asl Roma 4 mentre invece Villa Adriana è sul territorio, con una sede fisica in viale Etruria a cui i pazienti e i familiari potranno rivolgersi per informazioni o problematiche varie trovando personale disponibile e qualificato sempre pronto a fornire delucidazioni e risposte.

Per accedere al servizio domiciliare messo in campo da Villa Adriana si passa sempre attraverso il Cad della Asl Roma 4 dove andranno fatte le richieste, lì c’è poi una lista di strutture che sono in grado e autorizzate ad erogare queste prestazioni tra cui scegliere e tra loro, ora, c’è anche Villa Adriana, la prima a Civitavecchia e questo è sicuramente un punto a favore perché nella sede di viale Etruria sarà sempre presente qualcuno con cui interfacciarsi e l’utente troverà personale amministrativo o l’infermiera coordinatrice pronti ad offrire aiuto e risposte o anche solo a raccogliere eventuali lamentele.

Insomma Villa Adriana ci mette la faccia e lo fa con le spalle coperte facendo parte di un gruppo solido con Medical Spuri, noto Centro di Neuroriabilitazione in Età Evolutiva, che opera da circa 30 anni sul territorio e una equipe formata da infermieri professionisti, oss, medici, fisioterapisti, logopedisti: un team multiprofessionale di alta qualità.

E uno dei punti di forza di Villa Adriana è proprio quello di essere parte di un gruppo che si occupa da anni di riabilitazione e questo dà accesso a tante figure come i logopedisti e i fisioterapisti con più facilità.

Una struttura che in poco più di un anno si è affermata sul territorio, senza timore di smentita, come un’eccellenza a cui rivolgersi e che ora ha fatto un ulteriore passo in avanti verso il benessere dell’utenza con l’accreditamento regionale per l’Adi.

Villa Adriana può ora offrire assistenza domiciliare gratuita a tutti gli utenti del territorio che ne faranno richiesta mettendo a disposizione una equipe di primo livello con sede proprio a Civitavecchia in viale Etruria, la prima struttura cittadina ad offrire un servizio simile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA