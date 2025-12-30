CIVITAVECCHIA – Su indicazione del Ministero della Salute, le farmacie comunali del gruppo Csp – Aurelia, Boccelle, Calamatta, Cisterna e Matteotti - hanno rafforzato le misure di vigilanza sul Fentalyn e analoghi a causa dell'emergenza legata all'uso improprio.

Il Ministero della Salute ha infatti diramato una nuova circolare per contrastare l’uso improprio e la diffusione illegale del Fentanyl e dei suoi analoghi. Nello specifico, sono state introdotte linee guida operative, una sorta di decalogo di buone pratiche per le farmacie che prevede la verifica scrupolosa dell'autenticità delle ricette cartacee, il controllo dell'identità del paziente e della congruità della prescrizione in attesa della completa digitalizzazione delle ricette, per prevenire furti, falsificazioni ed usi impropri, nonché la segnalazione tempestiva di eventuali irregolarità o sospetti di frode.

I farmacisti diventano pertanto "sentinelle" per contrastare l'uso improprio di questi oppioidi sintetici e vengono coinvolti come attori della prevenzione e non solo della dispensazione, capaci di intercettare semplici segnali prima che si trasformino in emergenze sanitarie, considerando l’esperienza statunitense che ha mostrato come l’abuso di Fentanyl possa trasformarsi rapidamente in un’emergenza sanitaria di vaste proporzioni.