CIVITAVECCHIA – Cresce la preoccupazione tra i dipendenti della Cooperativa Acapo, da anni impegnati nei servizi della Asl Roma 4 all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. A partire dalla fine di novembre, 69 lavoratori rischiano di perdere il posto a seguito della conclusione dell’appalto che li vede coinvolti.

Secondo quanto riportato dai dipendenti, la Asl avrebbe annunciato l’avvio di un concorso pubblico per soli 30 posti, lasciando dunque scoperta la posizione della maggior parte del personale attualmente impiegato.

«Abbiamo garantito con professionalità e dedizione servizi fondamentali per la comunità – sottolineano i lavoratori – ma ora ci troviamo davanti all’incertezza. Ci chiediamo quali prospettive ci siano per noi e per le nostre famiglie».

I dipendenti chiedono trasparenza e rispetto per il lavoro svolto, auspicando che possano essere trovate soluzioni capaci di tutelare sia i lavoratori coinvolti sia la continuità dei servizi offerti all’utenza sanitaria. La vicenda, che interessa direttamente quasi 70 famiglie del territorio, rischia di trasformarsi in un caso sociale di rilievo nelle prossime settimane.

«Noi dipendenti della Cooperativa Acapo – spiegano – siamo profondamente preoccupati per la nostra situazione lavorativa in relazione al rapporto con la Asl Roma 4. Dopo anni di servizio dedicato e professionale ci troviamo di fronte alla prospettiva di perdere il nostro lavoro a causa delle decisioni prese riguardo al futuro dei servizi. Abbiamo appreso che verrà indetto un concorso per 30 posti di lavoro, mentre attualmente i dipendenti della Cooperativa Acapo sono 69( chi non passerà il concorso che fine farà?) Questa notizia ci ha causato grande ansia e preoccupazione per il nostro futuro e quello delle nostre famiglie. Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto finora e crediamo che la nostra esperienza e dedizione siano state fondamentali per il successo dei servizi forniti alla Asl Roma 4. Chiediamo quindi che vengano considerate le nostre competenze e la nostra anzianità di servizio nella definizione delle future assunzioni anche e soprattutto rispetto ai servizi amministrativi della Asl Roma 4 che ogni giorno garantiamo ormai da anni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA