CIVITAVECCHIA – "Non posso che esprimere grande soddisfazione per gli obiettivi raggiunti in tema di Radioterapia. Quanto avvenuto in Regione, con il presidente Rocca, ripaga anni di sforzi e lavoro”.

Lo dichiara il presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco, uno degli attori impegnati sul fronte per la realizzazione di questa importante struttura fortemente sognata dal territorio.

“Sin da quando abbiamo avviato il tavolo per la radioterapia – spiega Sarracco – con l'allora direttore generale della Asl Quintavalle, abbiamo voluto con determinazione far presiedere quel tavolo al Vescovo Ruzza. Nel tempo, abbiamo continuato a crederci, lavorando duramente fianco a fianco con il sindaco Ernesto Tedesco e con il direttore generale Cristina Matranga. In sinergia con tutte le istituzioni e con l'associazione Adamo, non abbiamo mai smesso di crederci. Speriamo – conclude – a questo punto che i lavori per la creazione di questa importante struttura possano partire quanto prima".

©RIPRODUZIONE RISERVATA