CIVITAVECCHIA – «Mentre siamo in volo per Miami per promuovere il Porto di Roma al Sea Trade e puntare a nuovi record delle crociere, di cui dovrà beneficiare la città, arriva una notizia attesa da anni a Civitavecchia».

Lo dice Massimiliano Grasso.

«La giunta regionale – prosegue – guidata da Francesco Rocca ha finanziato con oltre 8 milioni di euro la radioterapia per l’ospedale San Paolo. Un grazie di cuore a tutti coloro che in questi anni, senza distinzione di colore politico, ad ogni livello istituzionale, si sono battuti per una struttura che risparmierà ulteriori disagi e sofferenze a chi già deve combattere la più importante delle battaglie. Il grazie al presidente Francesco Rocca, alla vice presidente Roberta Angelilli e a tutta l’amministrazione regionale ricomprende tutti in un grande traguardo che deve costituire non un punto di arrivo ma un altro step per fare del San Paolo un presidio sanitario sempre più efficiente e vicino alle esigenze e ai bisogni della popolazione di Civitavecchia e del comprensorio, sia dal punto di vista della infrastruttura che da quello ancora più importante del personale che ci lavora, tra i mille sacrifici della “trincea sanitaria”».

