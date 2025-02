CIVITAVECCHIA – In merito alle affermazioni inesatte riportate in questi giorni da diversi quotidiani locali, circa la gestione di cittadini con disturbi del comportamento, da parte dei servizi dell’azienda Roma 4, il Direttore Generale ff,Simona Ursino, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Carola Celozzi, il Direttore DEA, Beniamino Susi, il Direttore UOC SPDC, Stefano Seripa, fanno delle precisazioni.

“Sono comparse sulla stampa locale – si legge nella nota -, notizie false e informazioni a dir poco scorrette, lesive della professionalità e dell'immagine di un'Azienda da sempre attenta alla qualità delle cure e al rispetto dell'utenza. La Psichiatria cura i disturbi delle persone: per la pericolosità intervengono le forze dell’ordine e la Giustizia. A volte le cose sono collegate e richiedono collaborazione. Ma esistono leggi e norme che regolano gli aspetti relativi all'imposizione delle cure (cure coattive). Quindi pensare che un ricovero che per legge non può durare più di 7 giorni, con procedura eventualmente rinnovabile, risolva la pericolosità di un individuo, quando la pericolosità non è un fatto episodico ma una condizione stabile, è fuorviante e non rispettoso della verità e si corre il grave rischio di una ‘psichiatrizzazione dei reati”, cioè l’attribuzione della custodia e controllo di persone socialmente pericolose alla psichiatria. Non è frutto di malattia ogni agito della persona, anche quando malata. Si può restare malati e non commettere reati o non commettere reati in diretta connessione con la malattia. E viceversa. Inoltre, può capitare che alcune persone antisociali, che magari hanno tratti psicopatici, vengano erroneamente etichettate come "pazienti psichiatrici". La chiave, quindi, sta nel trovare un giusto equilibrio e un approccio multidisciplinare che sappia prendere in considerazione gli aspetti sanitari e sociali di ogni caso. Su queste problematiche, Pronto Soccorso e SPDC non solo non sono in attrito (come erroneamente riportato) ma anzi integrano le competenze e responsabilità anche in virtù di un Protocollo Operativo dettagliato e specifico. Dire che non esiste collaborazione tra PS ed SPDC è un’autentica falsità. Il rapporto è continuo, reciprocamente supportivo ed enormemente funzionale. La stima reciproca tra gli Operatori tutti e la capacità organizzativa e gestionale della Direzione strategica aziendale garantiscono sempre e comunque, attraverso i Dirigenti medici, decisioni condivise e clinicamente valide. Pur nell’enorme difficoltà che le condizioni sociali e giuridiche attuali impongono. Vogliamo solo sperare – concludono – che questo momento possa diventare un’occasione da non perdere per chiarire aspetti che necessitano di approfondimenti. Siamo disponibili ad incontri, per un confronto diretto con i cittadini su queste tematiche, a testimonianza della nostra volontà di fornire risposte chiare, illustrando possibilità e limiti dell’agire psichiatrico. Non vogliamo ignorare il peso di reazioni di allarme e timore che alcune situazioni possono causare nei cittadini e intendiamo muoverci tra iniziative di miglioramento, auspicabilmente in collaborazione con le F.O, e lotta allo stigma verso la malattia mentale”.

