CIVITAVECCHIA – La Fp Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo denuncia il disagio vissuto dal personale della Asl Roma 4 che opera presso il Nuovo Complesso Circondariale di Civitavecchia.

La Fp Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo esprime «grande preoccupazione – spiegano dal sindacato – per la salute e la sicurezza del personale infermieristico dipendente della Asl Roma 4 e operante presso il Nuovo Complesso Circondariale di Civitavecchia,e pertanto ne denuncia la situazione di grave disagio».

COSA STA SUCCEDENDO

«Le lavoratrici ed i lavoratori – incalzano dalla Fp Cgil – sono costretti a sopportare carichi di lavoro eccessivi e a dover effettuare doppi turni per sopperire alla mancata sostituzione del personale sanitario in organico presso il suddetto carcere. Ad oggi ci risulta infatti che non sono stati coperti adeguatamente tutti i turni del mese di aprile proprio per la carenza di sostituzioni che possanosopperirealle assenze dal posto di lavoro, dovute a varie ragioni come maternità, malattie e/o prescrizioni, ferie o altri istituti contrattuali. Malgrado i diversi incontri e le numerose sollecitazioni che come Organizzazione Sindacale abbiamo esercitato nei confronti dell’Azienda sanitaria, abbiamo sperato che le rassicurazioni ricevute da parte della Asl Roma 4 si fossero trasformate in interventi fattivi e concreti, come ad esempio la richiesta di assunzioni di personale effettuata direttamente alla Regione Lazio, che risulta ancora in sospeso. La situazione però oggi non solo non è stata risolta, ma appare ulteriormente aggravata».

IL RECLUTAMENTO PERSONALE

«Sollecitiamo – concludono dal sindacato – l’amministrazione della Asl Roma 4 a velocizzare il reclutamento del personale carente e da parte nostra continueremo a vigilare sulla tutela sia dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità, sia sull’erogazione dei servizi sanitari, i quali, ricordiamo, rappresentano un diritto inviolabile sancito dalla Costituzione».

