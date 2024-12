CIVITAVECCHIA – In merito alla nota sindacale diffusa dalla sigla Fisascat – CISL la Direzione Aziendale della Asl Roma 4 comunica che è tuttora in corso l’iter di aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di “Ausiliariato”.

Si assicura tuttavia il massimo impegno e la piena attenzione dell’azienda nel garantire, così come anche previsto dal contenuto della “clausola sociale” del capitolato di gara, la tutela delle risorse attualmente operanti in ambito aziendale.

Inoltre, in merito alla gara d’appalto relativa al servizio di assistenza infermieristica e Operatori Sanitari e Sociosanitari finalizzato al nuovo Reparto di Terapia Intensiva e Sub Intensiva dell’Ospedale “San Paolo”, «si rappresenta – spiegano dall’azienda – che trattasi di una nuova e diversa procedura di affidamento, attualmente sospesa, nelle more dell’attivazione del Reparto. L’azienda rimane aperta al dialogo e confronto».

