ACQUAPENDENTE - «Grazie all’intervento della Regione Lazio, l’ambulanza dell’ospedale di Acquapendente è di nuovo a disposizione della comunità». A dichiararlo, in una nota, è il consigliere regionale Giulio Zelli, di Fratelli d’Italia.

«Il mezzo Ares – spiega il consigliere – era momentaneamente fuori uso per l’ospedale dal 17 maggio scorso. A segnalare la problematica è stato il consigliere comunale Alessandro Brenci, il quale ha portato la questione all’attenzione della regione. Ora l’ambulanza è tornata presso il nosocomio ed è attiva per l’utenza di Acquapendente. Ringrazio sentitamente il consigliere Brenci per la sua attività nel territorio e la sua prontezza a segnalare i disservizi dell’ospedale».

«L’ospedale di Acquapendente – conclude Zelli – è considerato un plesso strategico per il servizio sanitario regionale, essendo al confine con la Toscana e l’Umbria. Nell’ottica di potenziare la sanità laziale e, in particolare, quella viterbese, la giunta Rocca ha già approvato l’autorizzazione al trasferimento dei terreni di proprietà regionale siti nel comune di Acquapendente all’Asl di Viterbo, per la realizzazione del nuovo ospedale. Così incrementeremo i posti letti e miglioreremo l’offerta dei servizi».

