Nei giorni scorsi, l’unità operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’ospedale di Belcolle, diretta da Costantino Zampaletta, è stata dotata di un carrello per la terapia e di altri dispositivi medici, tra cui cinque aste porta flebo, frutto della donazione della famiglia Longo, in ricordo del loro caro Fabio, recentemente scomparso.

«La luce delle persone care non si spegne mai, ma continua a brillare attraverso i nostri gesti d’amore e gentilezza. Questa donazione è dedicata a Fabio e al suo prezioso insegnamento e ricordo». Con queste poche righe, la famiglia Longo ha voluto rivolgere un profondo e incondizionato ringraziamento a tutto il personale medico del reparto viterbese. «Il nostro pensiero – prosegue la nota trasmessa dalla famiglia Longo - va al primario Zampaletta, alla coordinatrice infermieristica Katia Dei e a tutto lo staff del reparto, per l’impegno, la professionalità e la competenza, ma soprattutto per l’esempio di grandissima umanità dimostrata nell’accudire il nostro amato Fabio nel periodo di degenza. Inoltre, un grazie speciale a Maurizio e Mery per aver fatto sì che Fabio rimanesse vicino ai suoi cari fino alla fine, accudendolo costantemente con amore e amicizia». Da parte di tutto il team della Gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Belcolle, e della Direzione strategica della Asl, un ringraziamento alla famiglia Longo per il gesto encomiabile di grande vicinanza ai professionisti sanitari e ai cittadini assistiti che, ogni giorno, si rivolgono alla struttura.

