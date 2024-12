CIVITA CASTELLANA - «Sembra che il declino del presidio ospedaliero di Civita Castellana sia ormai inesorabile. Terminate le passerelle politiche suggellate con foto rituali e con strette di mano, annunciati progetti di sviluppo accanto a presentazioni di servizi efficientissimi e altrettanto sconosciuti agli utenti, tutto finisce nel dimenticatoio». Queste, in una nota, le parole del sindacato Nursing Up Viterbo. «Si torna in totale silenzio ad un ospedale che nella realtà dei fatti perde servizi e competenze, un ospedale che sembra sempre più a misura del ristretto gruppo di persone al timone, piuttosto che al servizio degli utenti e degli operatori che ci mettono il sangue», affermano dal sindacato.

«Per citare solo qualche problema basta vedere cosa accade in pronto soccorso - aggiungono - il personale sanitario in quiescenza non è mai stato sostituito, di qui la cronica carenza di medici, di infermieri e di personale ausiliario che determina (tra l’altro) l’ingorgo delle ambulanze in arrivo. Inoltre sembrerebbe che dopo le ore 20 i pazienti devono sostare al pronto soccorso perché anche se ci sono posti letto i ricoveri non vengono effettuati in quanto sembrerebbe che non sia presente il medico di guardia in medicina».

«Malgrado tutto ciò, chi oggi risulta al timone di questo disastrato presidio ospedaliero avrà sicuramente raggiunto il 100% degli obiettivi di budget. Questi obiettivi prevedevano la realizzazione di un simile disastro?», concludono da Nursing Up.

