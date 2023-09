CIVITAVECCHIA – Si torna a parlare di covid ma la situazione resta pienamente sotto controllo. Come ha spiegato il direttore sanitario della Asl Roma 4 Simona Ursino «abbiamo questa nuova variante, figlia di omicron, Eris molto contagiosa. I numeri attualmente sono molto sottostimati perché si fanno meno test, è una variabile molto contagiosa anche se non pericolosa. Vale sempre la raccomandazione di proteggere i soggetti fragili. Siamo in attesa del nuovo vaccino che arriverà nelle prossime settimane in Italia, verrà somministrato insieme alla vaccinazione antinfluenzale per cui ancora una volta invitiamo tutte le persone anziane e i soggetti fragili a sottoporsi alla vaccinazione in modo da scongiurare eventuali complicazioni». I casi sono in leggero aumento, a Civitavecchia si segue trend nazionale, con una media di 18 casi per tutta la Asl ma il rischio che sia un dato sottostimato c’è, l’azienda quindi invita chi è sintomatico alla massima cautela, indossando la mascherina.

