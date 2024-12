CIVITAVECCHIA – Si è tenuta ieri una giornata per informare e far conoscere l’ambulatorio sui disturbi alimentari che la Asl Roma 4 ha messo in campo in via Valdambrini a Santa Marinella. Si tratta di una iniziativa fondamentale visti i numeri sempre più preoccupanti che si stanno registrando a livello nazionale e locale con un’età in cui vengono diagnosticati i disturbi che è sempre più bassa. Proprio per far fronte a questa problematica crescente l’azienda sanitaria locale, nei mesi scorsi, ha attivato questo importante servizio. I primi numeri registrati giò all’apertura del polo hanno confermato non solo quanto la patologia sia drammaticamente presente ma anche quanto problematica sia l'assenza di risposte che gli utenti e le loro famiglie trovano nel territorio della regione Lazio. Nella prima settimana le chiamate alla linea telefonica dedicata ed i contatti all'email del servizio sono stati numerosi fin dal primo momento tanto che si é proceduto ad effettuare prime visite valutative già al secondo giorno dall'apertura. I pazienti giunti al centro ed i loro parenti si sono mostrati sollevati dal trovare finalmente una risposta pubblica alle loro problematiche. Recentemente la Asl Roma 4 ha concluso un progetto in collaborazione con i Leo e i Lion Club Civitavecchia e Santa Marinella presso l’istituto Calamatta con il Sian che ha promesso di riproporre l’iniziativa anche nel prossimo anno scolastico con l’obiettivo di far conoscere sempre più questa problematica ai ragazzi. Per accedere all’ambulatorio basta contattare la mail ambulatorio.dna@aslroma4.it o contattare il numero telefonico 3336691335.

