S. MARINELLA - “Diabete e Alzheimer” è il tema della conferenza che si terrà martedì pomeriggio presso l’aula consiliare di via Cicerone. Circa due milioni e mezzo di italiani soffrono di diabete, un dato che sia nel nostro Paese, come nel resto del mondo, è destinato ad aumentare. È importante nella cura del diabete garantire al paziente un'alta qualità della vita. Per arrivare a questo, oltre alle cure mediche specifiche, è fondamentale avere le giuste informazioni, attraverso le quali il diabetico impara ad autogestire la malattia. “Discutere e approfondire questi temi è obiettivo della nostra amministrazione – dice il sindaco Tidei - che a settembre ha già affrontato, in un’altra conferenza, il tema dell’Alzheimer che, come ci diranno gli esperti, ha uno stretto legame con il diabete. Invito la cittadinanza all’incontro di martedì pomeriggio, dove sarà anche possibile sottoporsi a screening diabetologico, grazie ai volontari della Croce Rossa e di Adiciv”. “La ricerca scientifica – sottolinea il delegato alla sanità Alessio Manuelli - ipotizza che fra diabete e malattia di Alzheimer ci possa essere un legame. Il diabete può avere effetti nocivi sulla funzionalità cerebrale e aggravare malattie neurologiche come la malattia di Alzheimer e rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio per lo sviluppo delle malattie cardiovascolari. L’obiettivo della conferenza che abbiamo organizzato è quello di informare la cittadinanza sul tema e sull’importanza di adottare uno stile di vita sano”. Il programma della conferenza, prevede un’attività di screening per la valutazione del rischio diabete a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Santa Severa e Santa Marinella, e dell’Associazione Diabetici di Civitavecchia. Il tema centrale verrà affrontato dal Dott. De Vito, biologo, dal Dott. Bomboi, neurologo, dalla dott.ssa Di Caprio, nutrizionista e dal presidente Adiciv, Luciani. Lo chef Galosi, del ristorante Poggio del Principe, realizzerà in diretta alcune ricette gourmet per diabetici consigliate dalla nutrizionista, per evidenziare il fatto che si può mangiar bene anche seguendo una dieta a basso contenuto glicemico.

