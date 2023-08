CIVITAVECCHIA – L'Azienda sanitaria locale Roma 4 e il direttore generale Cristina Matranga desiderano esprimere un sincero e sentito ringraziamento all'ingegner Giuseppe Ferraro, direttore di Cotral, per la sua generosa collaborazione nell'aiutare la nostra comunità a fronteggiare le sfide sanitarie nei distretti 1 e 2.

Il camper ad uso sanitario della Asl Roma4, con il quale la Asl Roma4 garantisce cure sanitarie essenziali a coloro che ne hanno bisogno, raggiungendo anche le zone più remote e difficilmente accessibili, potrà essere parcheggiato e sorvegliato presso il parcheggio di Cotral nei periodi di non uso.

“L'Asl Roma 4 è grata per il supporto dimostrato dall'Ing. Giuseppe Ferraro e da Cotral. La sinergia tra enti e istituzioni rafforza e migliora l'efficienza e l'efficacia dei nostri servizi sanitari, contribuendo al benessere e alla salute della nostra comunità” ha dichiarato il direttore generale Cristina Matranga.

©RIPRODUZIONE RISERVATA