A partire da mercoledì 15 gennaio presso l’unità operativa di Pediatria dell’ospedale Belcolle, diretta da Giorgio Bracaglia, verrà attivato il nuovo Punto prelievi pediatrico.

Il servizio, che sarà coordinato dalla dottoressa Marina di Fabio, è dedicato ai bambini da 0 a 6 anni che necessitano di effettuare prelievi di sangue e sarà aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8,30 alle 10,30. È possibile prenotare l’appuntamento direttamente in sede o chiamando il numero telefonico dedicato di Cup pediatrico, 0761338202, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13. «Nell’ottica del potenziamento dei servizi – spiega Giorgio Bracaglia – la nostra struttura, con il sostegno della direzione strategica e della direzione sanitaria di presidio, ha voluto fortemente istituire questo nuova linea di attività che si occupa della raccolta di campioni biologici per le attività del laboratorio analisi della Asl di Viterbo. I prelievi sono effettuati nei bambini da 0 a 6 anni, compresi i neonati, da personale infermieristico e medico specializzato, data la notevole esperienza in campo pediatrico».

«L’attivazione di un punto prelievi destinato ai più piccoli – commenta il commissario straordinario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi – risponde a una richiesta specifica di tanti genitori della nostra provincia. L’individuazione di una struttura e di un team professionale dedicato può aiutare ad allentare la tensione delle mamme e dei papà e, principalmente, dei loro piccoli e fargli affrontare il prelievo con serenità, in un ambiente accogliente, esclusivo e, in qualche modo, protetto».

Tutte le ulteriori info circa le modalità di accesso al Punto prelievi pediatrico e tutti i consigli per le famiglie su come prepararsi al prelievi sono consultabili sul portale della Asl di Viterbo, all’indirizzo https://asl.vt.it/Pediatria-reparto-belcolle

