CIVITAVECCHIA – Cresce la tensione attorno all'appalto dell'ausiliariato della Asl Roma 4. A denunciarlo è una nota diffusa dalla responsabile confederale UGL, sede zonale di Civitavecchia, Fabiana Attig in cui spiega che il sindacato, da mesi, attende «risposte chiare ed esaustive circa l’aggiudicazione e quindi al subentro della nuova società risultata aggiudicataria dell’appalto».

Al centro delle preoccupazioni ci sono le condizioni economiche e contrattuali dei lavoratori coinvolti nel servizio di supporto e pulizie negli ospedali e nelle strutture sanitarie. «Abbiamo più volte manifestato forte preoccupazione per la situazione dei lavoratori – si legge nel comunicato – e sottolineato l'importanza di garantire condizioni di lavoro stabili e sicure, a partire dal rispetto del contratto nazionale».

Secondo il sindacato, il costo orario applicato in sede di gara sarebbe «fortemente penalizzante» e comunque «non in linea con quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che fissa per i dipendenti del settore dei servizi integrati/multiservizi un costo orario lordo di 17,931 euro».

Pur senza entrare nel merito delle decisioni della commissione giudicatrice, l’organizzazione lancia un monito: «Non spetta a noi valutare, ma come sindacato pretendiamo il rispetto del contratto nazionale, la continuità lavorativa di tutti i dipendenti, il rispetto del monte ore e quindi della retribuzione. Giochi e giochetti sulla dignità dei lavoratori non saranno tollerati: se necessario, daremo battaglia in tutte le sedi competenti».

Da qui l'appello rivolto direttamente all’Azienda Sanitaria: «Invitiamo la Asl a considerare con attenzione quanto segnalato, per garantire condizioni di lavoro adeguate e stabili per questi lavoratori, spesso considerati troppo poco rispetto al delicato lavoro che svolgono quotidianamente».

Una questione non solo contrattuale, ma anche di tenuta dei servizi sanitari territoriali, per i quali – conclude il sindacato – «la garanzia di stabilità lavorativa è fondamentale».

