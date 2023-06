CIVITAVECCHIA – In occasione della giornata internazionale contro l'abuso ed il traffico illecito di stupefacenti, la Asl Roma 4, con l’ospitalità e il sostegno dei Comuni del Distretto 2, Ladispoli e Cerveteri, lunedì ha organizzato in quella data l’evento "Insieme contro le dipendenze: Pubblico e Privato in rete per la prevenzione e la cura delle dipendenze”.

Il convegno si svolgerà presso la biblioteca “Peppino Impastato” del Comune di Ladispoli e vedrà la partecipazione dei servizi pubblici per le dipendenze Serd, delle Comunità Terapeutiche, delle Cooperative sociali, del volontariato e di tutte le realtà territoriali che si occupano di dipendenze. «L'evento – ha dichiarato il direttore generale della Asl Roma 4, la dottoressa Cristina Matranga – trae origine dal Piano strategico aziendale 2022 – 2024 e rappresenta un'importante opportunità per unire le forze nel contrastare il fenomeno dell'abuso di sostanze stupefacenti e promuovere una cultura del lavoro in rete su tutto il territorio, fondamentale in un ambito così delicato come le dipendenze, con e senza sostanze».

«La stipula del protocollo – hanno commentato i sindaci, Alessandro Grando del comune di Ladispoli ed Elena Gubetti del comune di Cerveteri – istituzionalizza la rete dell’assistenza a chi necessita di un percorso di riabilitazione e si inserisce in quel solco di attività che ci vedono partner dell’azienda sanitaria locale per l’aiuto e il sostegno delle categorie più deboli». I lavori si apriranno alle ore 9 e la giornata prevede, oltre a quelli delle autorità, una serie di interventi congiunti di Serd e Comunità Terapeutiche, di Cooperative sociali e del volontariato, a testimonianza della complessità del lavoro che quotidianamente viene fatto.

«Insieme contro le dipendenze” – dice il dottor Giuseppe Barletta, direttore Uoc Serd - rappresenta l’occasione giusta non solo per testimoniare il nostro impegno contro la droga ma anche i risultati che si possono ottenere quando si lavora insieme, quando ci si integra. E proprio integrazione è la parola d’ordine della giornata ma dalla quale ci dobbiamo fare sempre accompagnare nella nostra attività». L’evento si chiuderà con la firma di un protocollo di collaborazione, a suggello della volontà e dell’impegno che tutte le strutture stanno mettendo nel costruire la Rete Territoriale per le Dipendenze ad Elevata Integrazione, per raggiungere importanti obiettivi di salute comuni a tutti.

