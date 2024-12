VETRALLA - Un luogo accogliente, immerso nel verde, dove le persone affette da alzheimer residenti nei comuni del distretto Vt4 e i loro familiari troveranno una rete di accoglienza e supporto, con numerose attività a loro dedicate. Venerdì 1 marzo, alle 11, alla sede del centro in via del Bosco numero 66, verranno inaugurate le attività del centro alzheimer di Vetralla, frutto della co-progettazione tra distretto socio sanitario Vt4, Asl di Viterbo, comune di Vetralla, cooperativa sociale Gea e associazione Auser di Viterbo.

Il centro rappresenta per il territorio un luogo di integrazione socio-sanitaria, rivolto al soddisfacimento dei bisogni e delle necessità delle persone affette da questa malattia, nonché di sollievo ai caregiver familiari, attraverso gruppi di supporto e gruppi di mutuo-aiuto. Tra gli obiettivi del centro diurno, quello di contrastare la perdita progressiva dell’autonomia psicofisica e delle capacità cognitive; dare sollievo alle famiglie e ai cargivers nel carico psicofisico, emotivo ed affettivo, alleviandoli dagli oneri di cura durante le ore di apertura del centro; contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale; animare la rete del territorio creando coesione, solidarietà e inclusione.

Il Centro nel bosco, gestito dalla cooperativa sociale Gea, sarà aperto il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 16,30, mentre nei giorni di chiusura del centro sarà attivo il caffè alzheimer, gestito dall’associazione Auser (il lunedì e il giovedì dalle 11 alle 16). Gli ospiti verranno coinvolti in numerose attività sia riabilitative che ludico-ricreative, come le attività di orientamento e stimolazione della memoria, le attività espressivo-manuali, corsi di yoga, psicomotricità e laboratori occupazionali (stimolazione cognitiva, cucina, musica, canto, cinema, giardinaggio e cucito), al fine di favorire gli interessi della persona a 360 gradi. Nel corso dell’anno verranno attuati anche programmi di rete con le realtà territoriali, come la partecipazione a giornate di racconti e scambi generazionali nelle scuole e di socializzazione con i centri anziani, così da rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Le iscrizioni al Centro nel bosco sono aperte ed è possibile presentare domanda in ogni momento dell’anno, tramite consegna a mano all’ufficio protocollo del comune di Vetralla o tramite Pec a comune.vetralla@legalmail.it, oppure con consegna a mano presso il comune di residenza.

