S. MARINELLA – Per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, in programma il 21 al castello di Santa Severa, verrà presentato il romanzo “Vita senz’anima” di Giuseppe Bomboi, Neurologo e scrittore. Interverranno il professor Carlo Pozzilli Ordinario di Neurologia dell’Università La Sapienza di Roma, la professoressa Patrizia Campolongo, Associata di Farmacologia all’Università La Sapienza e ricercatrice della Fondazione Santa Lucia, la dottoressa Giovanna Borriello specialista in neurologia e ricercatrice dell’università la Sapienza, la dottoressa Maria Anna rossi, direttrice dell’Uoc, non autosufficienza disabilità adulti, Ded Integrazione e Coordinamento Uvmd Protesica Asl di Roma 4, il dottor Carlo Turci direttore del Dipartimento Aziendale delle Professioni sanitarie, Sociali della Asl Roma 4 e vice presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche di Roma, il dottor Nicola Bonaiuto Geriatra del Centro Demenza Asl Roma 4, il dottor Paolo Salotti, Psicologo clinico e coordinatore territoriale dei disturbi cognitivi e demenza Asl di viterbo. Moderatore: il Dott. Gino Saladini, Medico legale, scrittore, psicologo clinico. Letture di Nino Scardina, attore e doppiatore, ultima interpretazione in “Pinocchio”, di M. Garrone, Massimo Di Anne Infermiere, Paola Rocchi insegnante e familiare di paziente con l’Alzheimer, Claudia Viola Cristofari, attrice e familiare di paziente malato di Alzheimer, mentre l’accompagnamento musicale è di Massimo Gangarossa, infermiere, fotografie di Emidio Gorgoretti.