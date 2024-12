CERVETERI - Una giornata all'insegna della prevenzione e della salute. Si aprirà così il nuovo anno a Cerveteri. A promuovere l'iniziativa: la Asl Roma4 in collaborazione con l'assessorato alla Sanità e Salute e le farmacie comunali etrusche. Appuntamento sabato 11 gennaio (dalle 9 alle 13) alla farmacia di via Fontana Morella. Qui personale medico e numerose realtà di volontariato del territorio effettueranno attività di informazione, prevenzione e sensibilizzazione. Tra le tante iniziative in programma: misurazioni dei parametri vitali, visite oculistiche, vaccinazioni, dimostrazioni Bls, screening HCV e molto altro. Parteciperanno, la Aps CaereMare, la Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi, la APS Fili d'Argento, la Comunità di Sant'Egidio, Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile Comunale, l'Associazione Diabetici Civitavecchia e la Caritas Porto - Santa Rufina. Sarà presente anche il Gruppo di Cammino aziendale che promuoverà una camminata a partire dalle 10.30. In attesa della giornata della salute si stanno svolgendo sul territorio degli incontri informativi nei centri anziani. Dopo quello di ieri a via Luni, oggi l'appuntamento è alle 15.30 al centro anziani di via dei Bastioni. «Per essere più vicini ai nostri utenti – ha spiegato il Direttore del Distretto sanitario 2 Asl Roma 4, la dottoressa Alessandra Petruio – abbiamo deciso di organizzare un momento di prevenzione e salute dedicato a tutti. Porteremo in piazza tanti servizi adatti alle diverse fasce d’età e sarà l’occasione non sono per effettuare screening e vaccini ma anche per ricevere informazioni su corretta alimentazione e stili di vita sani». «Ringrazio tutti, dal Comune ai nostri operatori, perché rendono possibili le Giornate della Salute – ha dichiarato il Direttore Generale ff, dottor Roberto Di Cicco – In queste occasioni si concretizza il valore della medicina di prossimità, resa possibile solo grazie alla forte sinergia tra le istituzioni e le associazioni del territorio che lavorano insieme per il benessere della collettività. Invito la cittadinanza ad aderire e partecipare attivamente».

