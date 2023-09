TOLFA - ALLUMIERE - Tutto pronto a Tolfa, La Bianca e Allumiere la grande manifestazione "Emozioni in Rosa" promossa dall'associazione Susan G. Komen dei Monti della Tolfa diretta dalla fondatrice e coordinatrice Elena Riversi. Emozioni in Rosa" è una manifestazione organizzata per lanciare l'importante messaggio della prevenzione e sarà contraddistinta da tre step: la prima a Tolfa con l'accoglienza, i saluti delle autorità e del dottor Sabatino D'Archi (chirurgo senologo del Policlinico Gemelli) e altri momenti fino poi alla partenza della camminata. Il secondo step sarà la camminata colorata fra Tolfa e Allumiere passando per le strade di Tolfa, La Bianca e Allumiere tutte allestite con magnifici addobbi in rosa. Il terzo step sarà poi ad Allumiere con il convegno il cui relatore sarà il dottor D'Archi, il flash mob, l'estrazione della lotteria e i vari messaggi degli ospiti e delle autorità. A Tolfa è ad Allumiere l'animazione sarà a cura delle due bande: la banda Verdi di Tolfa e gli Amici della Musica di Allumiere. Forte e chiaro il messaggio del chirurgo senologo Sabatino D'Archi che da qualche anno è l'angelo di tante donne in rosa. Il dottor D'Archi spiega: "I riflettori sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce è fondamentale e non dobbiamo mai abbassare la guardia. Il problema della mancata aderenza delle donne ai programmi di screening mammari è sempre attuale. Quasi la metà delle donne tra i 50 ed i 69 anni non partecipa allo screening organizzato, cioè con chiamata dal SSN. Al momento sono in corso delle valutazioni per migliorare i servizi di screening e diagnosi. Le priorità su cui intervenire sono tre: digitalizzare la lettera d’invito, implementare un numero per le informazioni disponibile ad orario continuato e poter chiedere delucidazioni quando si viene richiamate per un secondo esame via telefono. Eventi come questo, che apre il mese dedicato alla prevenzione senologica sono fondamentali, e le comunità di Tolfa ed Allumiere alle quali sono legato ormai da molti anni, sono un esempio di cultura della prevenzione”.

