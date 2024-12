CERVETERI - Comune etrusco ancora in prima linea per sensibilizzare alla prevenzione. Riflettori puntati sul cancro del colon retto che negli ultimi anni «in Italia si conferma uno tra i tumori con più elevata prevalenza e incidenza in entrambi i sessi» ha spiegato l'assessore alla Sanità, Francesca Appetiti. Dall'inizio del 2024 sono stati effettuati 66 screening, di cui 50 solo nel mese di marzo grazie ai kit messi a disposizione dalle farmacie della Multiservizi. «Un dato, soprattutto quello dell’ultimo mese - ha aggiunto l'assessore - che testimonia una crescita di responsabilità e coscienza sull’importanza della prevenzione. Prevenire è l’arma principale che abbiamo, la diagnosi precoce continua a essere l’arma principale che abbiamo per vincere la battaglia contro il tumore». «Lo screening - ha proseguito Appetiti - è uno strumento di salute tanto più efficace quanto più partecipato e ha come scopo principale di intercettare le lesioni precancerose rappresentate dai polipi del grosso intestino o dai tumori in una fase precoce di malattia. Come amministrazione siamo da sempre in prima linea per promuovere iniziative volte alla prevenzione. Proprio per questo, ricordo a tutti i cittadini, uomini e donne, di età tra i 50 ei 74anni, che è possibile ritirare e riconsegnare l’apposito kit diagnostico presso tutte le farmacie comunali di Cerveteri. Un’iniziativa importante, che ho fortemente voluto insieme alla Multiservizi Caerite e che faciliterà dunque l’utenza nella fruizione dello screening».

