CERVETERI - Trattamenti osteopatici gratuiti per i bambini con disabilità. L'iniziativa promossa dall'associazione Odissea Osteopatica di Luca Mazzalupi, si svolgerà il 22 giugno prossimo a Valcanneto. Per usufruire del servizio basterà prenotare una visita tramite i responsabili di zona: Antonella Di Cola 3931820765 e Luca Mazzalupi D.O. 3495927451. La prima giornata di clinica sul territorio del Lazio si terrà nel comune di Cerveteri ( località Valcanneto) presso la sala del comune in Via Alessandro Scarlatti 2b il 22 giugno dalle 9 alle 18. La cadenza degli incontri sarà mensile.

STORIA DELL'ASSOCIAZIONE - L'associazione è formata da un insieme di professionisti uniti dalla passione per la professione osteopatica secondo il modello biodinamico di James Jealous D.O. e dall’amore per il mondo dei bambini. Tramite cliniche gratuite offre la possibilità di ricevere trattamenti osteopatici tradizionali gratuiti a bambini e famiglie con disabilità psico-fisiche e/o grave disagio sociale durante le giornate di volontariato.

«In una società sempre più incentrata sul singolo piuttosto che sulla collettività,che tende a lasciare indietro gli elementi più fragili, la nostra associazione - spiegano - sposa una filosofia in controtendenza dove al centro poniamo il servizio verso i più bisognosi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA