CERVETERI - Torna la Giornata nazionale della Raccolta del Farmaco, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Onlus Banco Farmaceutico: fino a lunedì 12 febbraio ogni cittadino che si recherà nelle farmacie aderenti all’iniziativa potrà acquistare e donare farmaci che saranno destinati a persone in difficoltà. Anche quest’anno la Multiservizi Caerite e le farmacie private hanno risposto all’appello dei volontari del Centro di Solidarietà Cerveteri e di tante realtà associative di volontariato del territorio, organizzando punti di raccolta all’interno delle farmacie del territorio. Oltre al Centro di Solidarietà, prendono parte alla maratona solidale: Scuolambiente, Auser, il Gruppo Scout Agesci 1, i ragazzi del Servizio Civile della Cooperativa Solidarietà, la Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi e i ragazzi del Giovanni Cena. Aderiscono all’iniziativa la Farmacia n.5 di via Settevene Palo 81 a Cerveteri, la Farmacia n.2 di via Oriolo n.1 a Cerenova, la Farmacia Cavallini di via Vivaldi a Valcanneto e la Farmacia Prato Cavalieri di via Mario Pelagalli a Cerveteri.

