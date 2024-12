CIVITAVECCHIA – Nella continua evoluzione dell’assistenza sanitaria territoriale, "Prescribe to Fitt" rappresenta un'iniziativa pionieristica e innovativa messa in campo dalla Asl Roma 4 che sta riscontrando risultati eccellenti in termine di prevenzione e di lotta alle malattie croniche.

COME NASCE IL PROGETTO

Tutto parte dalla volontà dell'azienda sanitaria locale di mettere in campo le nuove strategie impostate dal sistema sanitario nazionale, in vista dell'arrivo del nuovo assetto dei servizi che prenderà forma nei prossimi mesi grazie al Pnrr con, ad esempio, le case di comunità. Come ha sottolineato il direttore generale ff della Asl Roma 4 Roberto Di Cicco, da qui ai prossimi anni la prevenzione sarà sempre più fondamentale per migliorare lo stato di salute generale di una popolazione che invecchia sempre di più e per ridurre l'impatto delle malattie croniche sugli ospedali. In questo quadro si inserisce Prescribe to Fitt che mira a ridurre il rischio di malattie correlate alla sedentarietà come il diabete e l'ipertensione, a migliorare la forma fisica e l'umore e a creare gruppi di “lavoro” con gli stessi obiettivi di salute.

Un'idea che trova forza nel disegno di legge del 1° agosto 2024 che, sostanzialmente, consente ai medici di base di prescrivere attività fisica ai pazienti con la stessa formalità di un farmaco equiparando di fatto l'esercizio fisico alle terapie farmacologiche. Il progetto, lanciato a metà aprile dall'azienda sanitaria locale, è stato accolto con entusiasmo dalla comunità e si è dimostrato particolarmente efficace nella lotta alla sedentarietà, una delle principali cause di malattie croniche nella popolazione.

IL FUNZIONAMENTO E I PRIMI RISULTATI

Come hanno spiegato Alessandro Marcelli il medico responsabile dell'ambulatorio contro la sedentarietà che si occupa della prima valutazione dell'utente, dei successivi controlli e dell'inserimento nei gruppi di cammino, il direttore ff del Sisp Valentina Iannucci, il walking leader e preparatore atletico Simone Di Giovanni e la referente Comunità attive Franca Spadone i risultati di Prescribe to Fitt sono estremamente promettenti.

Dal 13 maggio al 15 luglio, si sono svolti 18 incontri a Civitavecchia, per un totale di 713 presenze, con una media di 40 persone per incontro. Durante questo periodo, sono state effettuate 170 visite presso l’ambulatorio dedicato alla sedentarietà. Si sono osservati miglioramenti significativi nei parametri fisici dei partecipanti: una riduzione media della circonferenza vita di 2,285 cm, una perdita di peso di 1,82 kg, e un calo del battito cardiaco medio di 2,64 bpm. Inoltre, la pressione arteriosa sistolica è diminuita del 2,64% e quella diastolica del 3,41%, dati che hanno portato molte persone da una condizione di ipertensione borderline a una normopressoria.

Il progetto ha anche evidenziato l'importanza della componente psicologica e sociale dell'attività fisica strutturata, con i partecipanti che riportano un notevole miglioramento del loro benessere generale. Il "Prescribe to Fitt" non si limita alla promozione dell'attività fisica, ma rappresenta un nuovo paradigma di cura, dove la prevenzione e l'intervento precoce sono al centro dell'assistenza territoriale, in linea con gli obiettivi messi in campo dal Pnrr. Il progetto sarà presto lanciato anche a Ladispoli, dove verrà presentato il 15 settembre durante il Festival dello Sport, con l’ambulatorio attivo dal 21 settembre.

LE PROSSIME MOSSE

Questa iniziativa dimostra come l’organizzazione strutturata promossa da istituzioni sanitarie, come la Asl Roma 4, possa avere un impatto reale e tangibile sulla salute della popolazione, offrendo un nuovo modello di prevenzione che coniuga assistenza medica, educazione alla salute e coinvolgimento comunitario. Ma il team del Prescribe to Fitt vuole migliorare ancora e pensa a questionari da distribuire ai partecipanti per raccogliere ulteriori dati e all'inserimento della figura dello psicologo.

LA PARTECIPAZIONE È APERTA A TUTTI

©RIPRODUZIONE RISERVATA