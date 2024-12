LADISPOLI - Proseguono a Ladispoli, nei giardini dei via Firenze, gli appuntamenti di “Prescribe to FITT”, l’iniziativa promossa dall'Asl Rm4 e pensata per combattere la sedentarietà e promuovere uno stile di vita attivo.

Grazie a gruppi di cammino e attività motorie guidate l’obiettivo è quello di incoraggiare la comunità a muoversi di più e a stare meglio. Ieri a portare i saluti dell’Amministrazione comunale, l’assessore alla Sanità, Alessandra Feduzi.

«Siamo a supporto della Asl – ha commentato l’assessore alla Sanità, Alessandra Feduzi – Si tratta di una iniziativa lodevole. Uscire a fare una camminata ci aiuta a stare meglio e a prevenire alcune patologie. Senza dimenticare che fare queste attività in gruppo ci immerge nel sociale con la possibilità di conoscere tante persone, creando spazi di dialogo e condivisione».

Prossimo appuntamento, sempre nei giardini di via Firenze, sabato 21 dicembre alle 9:30.

