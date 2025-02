CERVETERI - Poche manovre ma fondamentali. Piccole ma determinanti azioni, che se messe in atto con rapidità e conoscenza possono risultare per salvare la vita di una persona. Ma per far sì che queste davvero siano efficaci, è necessario formarsi, apprenderle da personale qualificato. Per questo motivo, la dottoressa Martina Abilitato ha deciso di organizzare un nuovo corso Blsd e Plsd - Adulto, pediatrico e infante. Un corso di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore semiautomatico esterno e manovre di disostruzione delle vie aeree, al cui termine verrà rilasciato un attestato con validità in tutto il territorio nazionale. L’appuntamento è per domenica 2 marzo alle 8:30 in via Piave n. 34 a Cerveteri. Per informazioni ed adesioni, contattare il numero 3488707993 (anche Whatsapp). Al corso, può partecipare sia personale sanitario che non sanitario.

«Apprendere le manovre salvavita ci può far salvare la vita di una persona - ha detto la dottoressa Abilitato - studi confermano come la loro corretta applicazione negli anni abbia portato ad un importante aumento delle percentuali di sopravvivenza all'arresto cardiaco. Sia chiaro, non rappresenta la soluzione, ma è uno strumento fondamentale per “acquistare tempo”, per far sì che poi l’arrivo dei mezzi di soccorso non risulti essere inutile. Il corso è pensato per tutti, uomini, donne, giovani e meno giovani, anche a personale non sanitario. Sin da ora, sono a disposizione per chiunque voglia ricevere informazioni. Così come accaduto la scorsa volta, spero in un importante numero di adesioni: tutti possiamo salvare la vita di una persona». La dottoressa Abilitato, attualmente infermiera di Pronto soccorso e con un passato da operatrice 118, ha conseguito una laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed Ostetriche, è istruttore Blsd, Pblsd e politrauma ed è direttore sanitario di un corso clown-Therapy. Inoltre, più volte ha organizzato iniziative analoghe a quella di domenica e corsi di formazione di varia natura.

