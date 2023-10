CIVITAVECCHIA – Martedì 10 ottobre è la giornata nazionale dedicata alla prevenzione dell’obesità.

Il Sian della Asl Roma 4, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, attraverso il Centro prevenzione soprappeso e obesità, ha deciso di organizzare due diversi open day sul territorio per sensibilizzare la popolazione sui rischi derivanti dall’obesità e informare sulle buone pratiche per restare in forma. Per l’occasione gli specialisti della azienda sanitaria locale saranno a disposizione degli utenti per dare informazioni e sensibilizzare sulle patologie correlate all'obesità e le buone pratiche di salute.

Il focus di questa edizione è dedicato alla Sarcopenia, la riduzione della densità della massa muscolare e delle ossa.

Gli utenti troveranno gli stand della salute dalle ore 9 alle ore 12 a Civitavecchia in via Terme di Traiano 39 e a Bracciano a via Domenici 7. Si tratta di un importante appuntamento per informarsi su un argomento sempre attuale. I rischi legati all’obesità sono ormai noti da tempo e un corretto stile di vita può aiutare a prevenire patologie come, ad esempio, quelle cardiache.

Nell’ottica di fare prevenzione primaria l’azienda torna quindi in piazza per rivolgersi all’utenza in modo che siano proprio i cittadini i primi a prendersi cura della propria salute.

Martedì, quindi, il Sian della Asl Roma 4 sarà in via Terme di Traiano a Civitavecchia e a Bracciano in via Domenici per sensibilizzare sull’argomento e fornire informazioni sulle buone pratiche per un corretto e sano stile di vita.

