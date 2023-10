CIVITAVECCHIA – Asl Roma 4 porta nuovamente la prevenzione in piazza in occasione dell’Obesity day. Ieri i professionisti del Sian, guidati dalla responsabile del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione Valeria Covacci, hanno incontrato la popolazione distribuendo materiale informativo e spiegando i benefici di uno stile di vita sano, nonché tutti i rischi per la salute legati all’obesità. «È dal 2010 - ha spiegato Covacci - che l’associazione dietisti italiani fa svolgere questa giornata in tutta Italia. Prevenzione e sensibilizzazione sul problema del sovrappeso che non è soltanto estetico ma comporta tutta una serie di patologie. Quest’anno l’attenzione si è focalizzata sulla sarcopenia, una delle conseguenze dell’eccesso ponderale quindi una diminuzione del tono muscolare e una debolezza del nostro sistema muscolare e scheletrico che si può verificare. Abbiamo sensibilizzato la popolazione, invitandola presso il nostro Centro che è gratuito e aperto a tutti. La partecipazione è stata molto buona». Il Centro prevenzione sovrappeso e obesità di via Etruria 35, a Civitavecchia, riceve per appuntamento il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 12,30. Per informazioni chiamare il numero 0696669366. Un’iniziativa speculare si è svolta a Bracciano dove si trova il secondo Centro della Asl Roma 4.

©RIPRODUZIONE RISERVATA