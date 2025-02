FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino ha annunciato che il prossimo 1° marzo, dalle 10:00 alle 16:00, si terrà l'Open Day di tutti i nidi d'infanzia comunali. Un'iniziativa che offrirà alle famiglie la possibilità di visitare le strutture, conoscere il personale educativo e ottenere informazioni dettagliate sui programmi e sulle attività didattiche dedicate ai più piccoli. L'obiettivo è garantire ai genitori una panoramica chiara e trasparente dell'offerta pedagogica e degli spazi a disposizione dei bambini, permettendo loro di fare scelte consapevoli per l'inserimento dei propri figli nei servizi per la prima infanzia.

L'Open Day rappresenta un momento fondamentale per comprendere l'approccio educativo adottato nei nidi comunali, oltre che un'opportunità per le famiglie di interagire direttamente con gli educatori e i responsabili delle strutture. I visitatori potranno esplorare gli ambienti, conoscere le attività ludico-educative proposte e informarsi sulle modalità di iscrizione per l'anno educativo 2024/25.

Nel frattempo, l'iniziativa si inserisce in un contesto di dibattito acceso sulla recente decisione dell’amministrazione comunale di adeguare le rette dei nidi. La scelta ha sollevato polemiche da parte dell’opposizione, che ha contestato l’aumento dei costi per le famiglie. A rispondere alle critiche è stato il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che ha difeso la decisione come un passaggio necessario per migliorare la qualità dei servizi e garantire l’accesso a finanziamenti regionali.

«L’aumento delle rette è un adeguamento necessario per garantire la sostenibilità e la qualità del servizio offerto alle famiglie. Per anni si è scelto di non intraprendere questa strada e di non accreditare i nidi comunali, con conseguenze negative sul servizio e sulla qualità delle strutture. Il percorso intrapreso da questa amministrazione ci permette invece di accedere ai fondi regionali che verranno investiti sui nidi comunali, a favore delle famiglie e dei bambini», ha dichiarato il primo cittadino.

Baccini ha sottolineato come la delibera sull’adeguamento delle rette sia stata discussa e approvata con la massima trasparenza, nel pieno rispetto delle normative regionali. "L’obiettivo è stato quello di permettere che il piano di adeguamento fosse pronto per l'inizio dell'anno educativo 2024/25. Inoltre, stiamo lavorando per garantire che i fondi regionali disponibili siano distribuiti equamente e metteremo in campo risorse aggiuntive che possano supportare ulteriormente le famiglie in difficoltà economiche, attraverso un intervento di sostegno diretto da parte del Comune", ha aggiunto il sindaco.

La polemica sollevata dall'opposizione ruota attorno all’impatto che l’aumento delle tariffe potrebbe avere sulle famiglie con minori risorse economiche. Tuttavia, Baccini ha assicurato che l’amministrazione sta studiando misure per mitigare eventuali disagi, attraverso un sistema di agevolazioni che consenta di non penalizzare le fasce di reddito più basse. «Nessuna famiglia verrà lasciata indietro. Il nostro impegno è quello di costruire un sistema di servizi per la prima infanzia che sia all’altezza delle esigenze della comunità e che possa garantire un accesso equo a tutti i bambini, indipendentemente dalle condizioni economiche»\, ha concluso.

L’Open Day del 1° marzo sarà dunque un’occasione importante per verificare in prima persona la qualità delle strutture e degli operatori, e per ricevere direttamente risposte sulle novità introdotte dal piano di adeguamento. Le famiglie interessate potranno partecipare liberamente alla giornata di apertura, incontrare gli educatori e raccogliere tutte le informazioni necessarie per la prossima iscrizione.