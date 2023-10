MONTALTO - Screening tumore al colon retto, è possibile farlo recandosi solo alla farmacia comunale. La farmacia comunale da lunedì 9 ottobre è al centro di un nuovo accordo con la Asl che permetterà di rendere più accessibile e conveniente lo screening del tumore al colon retto. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella promozione della prevenzione e della diagnosi precoce di una delle malattie più diffuse al mondo. L'accordo semplifica il processo di screening, rendendolo più comodo e accessibile per tutti i cittadini. Ecco come funziona: una volta ricevuta la lettera di invito dalla Asl, il cittadino potrà recarsi in farmacia ritirando il kit per il test da effettuare a casa. Successivamente, una volta completato il test, il cittadino potrà recarsi di nuovo in farmacia per la consegna del campione e il personale provvederà, garantendo la massima riservatezza e professionalità, a consegnarlo alla Asl di competenza. I risultati del test saranno inviati all’utente direttamente dalla Asl territoriale. Il personale della farmacia sarà a disposizione per assistere il cliente nel ritiro del kit di screening e rispondere a tutte le domande. Gli orari per il ritiro dei kit sono Lunedì dalle ore 13:30 alle ore 16:00; martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; mercoledì dalle ore 13:30 alle ore 16:00; giovedì dalle ore 13:30 alle ore 16:00; venerdì dalle ore 13:30 alle ore 16:00; sabato dalle ore 13:30 alle ore 16:00.

«Il nuovo accordo Asl/farmacia - dichiara la sindaca Emanuela Socciarelli - permetterà che tutto l’iter dello screening si svolga sul territorio. Da oggi non sarà più necessario portare i campioni dell’esame presso l’ospedale di Tarquinia, il ritiro lo farà direttamente la farmacia comunale. Un risultato importante per la salute dei cittadini». Perché lo screening è importante

Il tumore al colon retto può colpire chiunque, ma con la giusta prevenzione e diagnosi precoce, le possibilità di guarigione sono notevolmente migliori. Lo screening rappresenta un passo fondamentale per la tutela della tua salute e la promozione del benessere.

