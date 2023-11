ALLUMIERE - A distanza di qualche giorno dal convegno tenuto dalla dottoressa Trotti (psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale) promosso dalle femministe del Movimento "Se Non Ora Quando?" di Allumiere, nel paese ancora molti dei partecipanti continuano a commentare positivamente questo evento. La dottoressa Trotti non è nuova a questo tipo di divulgazioni organizzate dal movimento femminista “Se non ora, quando”. Tutti sono rimasti colpiti dalle parole della dottoressa Trotti che è riuscita a coinvolgere il pubblico e farsi seguire da tutti. La dottoressa Trotti è stata come sempre molto chiara nell’affrontare il problema e nell’individuare tutte le possibili soluzioni; con il suo intervento la dottoressa Trotti ha ottenuto molti complimenti dalle persone in sala. Piero Monaldi ha fatto e trasmesso durante il convegno una diretta Facebook che è starà seguitissima: oltre 1300 sono state le visualizzazioni; innumerevoli i livelli e i complimenti alla dottoressa e agli organizzatori. A introdurre l'incontro è stata la professoressa e giornalista Tiziana Cimaroli: "È sempre un piacere avere con noi la dottoressa Trotti, stimata e attenta professionista. Come noto, il movimento: "Se non ora, quando" di Allumiere da sempre organizza incontri finalizzati alla condivisione e alla riflessione, specialmente con la dottoressa Trotti, con la quale è nato un bel sodalizio. Sabato scorso abbiamo parlato di ansia, certe del fatto che una professionista preparata ed esperta come lei potesse essere una preziosa figura di aiuto per chi ne avesse bisogno e non ci siamo sbagliate, perché la dottoressa Trotti è sinonimo di garanzia". Luigi Maffei, fotografo e volontario della Croce Rossa di Allumiere è rimasto molto colpito dall'incontro e dalle parole della dottoressa: "Che dire? La dottoressa Mirella Trotti ha tenuto tutti i presenti (che eravamo tanti) inchiodati alle sedie. Tutti siamo stati attenti alle sue parole. Ho visto che, mentre la dottoressa Trotti parlava, molte persone annuivano con la testa come per dire: "Qui mi ci vedo". Veramente molto interessante è stato l'argomento trattato: la dottoressa, infatti, ha parlato dell'ansia e ha sottolineato che, più o meno, molte persone, specialmente con queste guerre, soffrono di ansia. La dottoressa Mirella Trotti ha spiegato tutto con estrema semplicità e ciò che ha detto è stato compressibile a tutti. Ringrazio la dottoressa Trotti e lo Snoq che ha organizzato l'incontro". La professoressa ed ex assessora alla Cultura e Pari Opportunità di Allumiere, nonchè esponente e attivista del movimento femminista "Se Non Ora Quando?", Brunella Franceschini (che ha presentato l'incontro con la dottoressa) a proposito dell'incontro sottolinea: "È stato un pomeriggio di cura e bellezza, insieme alle amiche di "Se Non Ora, Quando? Allumiere" e alle tante persone intervenute. Grazie alla dottoressa Mirella Trotti, che ha saputo guidarci con parole semplici e dirette all’interno di un tema che riguarda tante e tanti. Le parole sono importanti: imparare a dare un nome significa riconoscerne l’esistenza, avere cura di sé, degli altri, di ciò che ci circonda, cercare di vedere il bello e praticare la bellezza. Scegliere di esserci in questo momento, del resto, “Se non ora, quando?" Il movimento dello Snoq colgono l'occasione per ringraziare "L'eccezionale dottoressa Mirella Trotti, Piero Monaldi, l’amministrazione comunale, Orographic di Vittorio Capolonghi, L’Antico Forno di La Bianca, gli Amici della Musica” e un grazie speciale lo riservano "ai tanti cittadini che sono intervenuti".