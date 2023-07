FIUMICINO - Non riesci a passare in farmacia, ma hai bisogno di medicinali? Ora puoi acquistare farmaci e quello che ti occorre comodamente da casa tua: la Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro amplia il servizio “Farma Taxi” a tutti i clienti residenti nel Comune di Fiumicino, Ladispoli e Cerveteri.

«La consegna è gratuita – spiega il dott. Marco Tortorici – per chi effettua un ordine superiore a 30 euro. Chi supererà questa cifra, infatti, avrà la possibilità di ricevere quanto ordinato gratuitamente e direttamente a casa propria. Il servizio di consegna a domicilio sarà attivo a partire dal 1°settembre 2023. Per ogni richiesta di farmaci ricordiamo che è obbligatoria la ricetta medica in originale».

«Chi ordinerà i nostri prodotti, – sottolinea Tortorici – avrà diritto alla stessa scontistica che si avrebbe venendo in farmacia. Il tutto per restare al fianco della nostra clientela, soprattutto dei più fragili, e per permettere a tutti di avere le cure necessarie, con il minimo sforzo. E’ questa la filosofia della Farmacia Salvo d’Acquisto: il cliente e le sue esigenze – conclude – vanno sempre al primo posto. Chiamaci e saremo noi a portare i farmaci da te».