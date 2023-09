CIVITAVECCHIA – Si terrà a Civitavecchia il 7 ottobre al Padel Village, la seconda edizione del torneo di Padel femminile “In The Clauds”, il torneo di beneficenza che ha come obiettivo la raccolta fondi per finanziare visite di prevenzione al tumore al seno per giovani donne.

«Questo torneo – ha spiegato il presidente dell’associazione Tiziano Leonardi – consolida il nostro messaggio di prevenzione del tumore al seno nelle giovani donne. Quest’anno insieme al Padel Village, che ringraziamo, abbiamo deciso di organizzare delle visite durante la giornata del torneo creando un momento di sensibilizzazione. Ringraziamo anche Smash88 e lo Studio Copia&Incolla, per vari aspetti nell’organizzazione del torneo».

«Per tutto il “mese rosa” di ottobre la nostra associazione finanzierà numerosi esami clinico-strumentali diagnostici di prevenzione al tumore al seno - continua Simone Calcagno dell’Associazione - in collaborazione con il dottore Massimo Caimi, che ringraziamo per aver sposato la nostra causa ed aiutarci a fare prevenzione».

«Dopo il successo della prima edizione – afferma Gino Tidei del Padel Village – possiamo solo consolidare la collaborazione con l’associazione In The Clauds per diffondere sempre di più il messaggio della prevenzione del tumore al seno, infatti oltre ai campi metteremo a disposizione una sala per effettuare ecografie al seno durante la giornata. Spero sia un pomeriggio di sport e allegria ricordando Claudia Sacco».

Per iscriversi le ragazze interessate potranno scrivere un messaggio privato alla pagina FB e IG dell’associazione In The Clauds oppure contattare gli organizzatori tramite i numeri 3281238865-3470093720.