LADISPOLI - "Insieme contro le dipendenze: pubblico e privato in rete per la prevenzione e la cura delle dipendenze". Questo il titolo dell'iniziativa promossa dalla Asl Roma 4 alla biblioteca comunale di Ladispoli in occasione della Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti. Un evento che trae le sue origini, come spiegato dal direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga, dal Piano strategico aziendale 2022 -2024 e che rappresenta «un'importante opportunità per unire le forze nel contrastare il fenomeno dell'abuso di sostanze stupefacenti e promuovere una cultura del lavoro in rete su tutto il territorio, fondamentale in un ambito così delicato come le dipendenze, con e senza sostanze». Evento che si è concluso con la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione tra Asl e i comuni del distretto 2 (Ladispoli e Cerveteri). «La stipula del protocollo - avevano commentato i sindaci Alessandro Grando ed Elena Gubetti - istituzionalizza la rete dell'assistenza a chi necessita di un percorso di riabilitazione e si inserisce in quel solco di attività che ci vedono partner dell'azienda sanitaria locale per l'aiuto e il sostegno delle categorie più deboli».

©RIPRODUZIONE RISERVATA