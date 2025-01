CERVETERI - Grande partecipazione di cittadini alla Giornata della salute promossa dalla Asl Roma 4 alla farmacia comunale di via Fontana Morella. «Una mattinata dedicata alla salute e alla prevenzione - ha commentato il sindaco Elena Gubetti - con l'opportunità di fare visite e test gratuiti».

I DATI

Durante la giornata ben 37 utenti hanno usufruito del servizio di vaccinazione (per un totale di 42 vaccini eseguiti). Cinque le consulenze a tal proposito. Sono invece 8 le persone che hanno deciso di rivolgersi agli esperti del centro antifumo. Nel corso della giornata riflettori puntati anche sulla prevenzione degli incidenti stradali e domestici con ben 260 accessi.

Tanti anche gli utenti che hanno preso parte al gruppo di cammino che ormai da qualche tempo vede i residenti dei Comuni di pertinenza della Asl, impegnati in questa attività di gruppo. Ieri mattina a Cerveteri, a "sgranchirsi" le gambe in compagnia sono state ben 60 persone. Spazio anche ai giovani con gli esperti del consultorio: sono stati ben 50 gli utenti che si sono rivolti a loro. Trenta i preservativi distribuiti dagli operatori. Successo anche per gli screening gratuiti programmati per la giornata di oggi: in 47 hanno monitorato i loro parametri vitali, 20 i kit distribuiti per l'esame del colon retto, 44 gli Ecg effettuati, 23 gli screening relativi all'Hcv e 52 gli screening effettuati per il diabete.

Cinquantadue gli screening di retinopatia/maculopatia e 24 le consulenze ambulatoriali per le persone sovrappeso.

Oltre agli operatori della Asl, presenti anche le diverse realtà di volontariato del territorio che «mettendosi a disposizione hanno reso possibile lo svolgimento di questa iniziativa davvero utile e importante per i cittadini», ha commentato ancora il sindaco Gubetti. «Oltre a loro - ha concluso - un ringraziamento da parte mia é doveroso per Francesca Appetiti, assessore alla Salute e Sanità del nostro Comune che ha fatto in modo che la giornata di oggi (ieri, ndr)venisse organizzata nel migliore dei modi».

