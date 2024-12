CIVITAVECCHIA – Una nuova indagine ha messo in evidenza che milioni di casi di demenza potrebbero essere prevenuti o ritardati riducendo una serie di fattori di rischio come il fumo o l'inquinamento dell'aria.

La debilitante condizione, la quale priva progressivamente le persone dei loro ricordi, delle loro capacità cognitive, del linguaggio e dell'indipendenza, colpisce attualmente più di 55 milioni di persone in tutto il mondo.

La demenza è causata da una serie di malattie, la più comune delle quali è l'Alzheimer.

Una vasta revisione delle prove disponibili, pubblicata sulla rivista The Lancet mercoledì scorso, ha affermato che il "potenziale di prevenzione è alto" nella lotta contro la demenza.

Lo studio segue un precedente rapporto del 2020 che già sottolineava anche l'importanza della prevenzione. All'epoca, il team internazionale di ricercatori stimava che il 40 percento dei casi di demenza fosse legato a 12 fattori di rischio.

Questi fattori includevano persone con un livello di istruzione più basso, problemi uditivi, pressione alta, fumo, obesità, depressione, inattività fisica, diabete, consumo eccessivo di alcol, lesioni cerebrali traumatiche, inquinamento dell'aria e isolamento sociale.

L'ultimo aggiornamento aggiunge altri due fattori di rischio: perdita della vista e colesterolo alto.

"Quasi la metà delle demenze potrebbe teoricamente essere prevenuta eliminando questi 14 fattori di rischio", hanno affermato gli autori dello studio.

Decenni di ricerca e miliardi di dollari non sono riusciti a produrre una cura o un farmaco veramente efficace per la demenza. Tuttavia, dall'inizio dell'anno scorso, negli Stati Uniti sono stati approvati due trattamenti per l'Alzheimer: il lecanemab di Biogen e il donanemab di Eli Lilly. Essi agiscono mirando all'accumulo di due proteine - tau e beta amiloide - considerate uno dei principali modi in cui la malattia progredisce. Purtroppo però i benefici dei farmaci rimangono modesti, hanno gravi effetti collaterali e spesso sono molto costosi.

A differenza degli Stati Uniti, l'Agenzia regolatoria dei medicinali dell'Unione Europea, la scorsa settimana, ha rifiutato di approvare il lecanemab e sta ancora valutando il donanemab.

Alcuni ricercatori sperano che il fatto che i nuovi farmaci possano in qualche modo funzionare, significhi che apriranno la strada a trattamenti più efficaci in futuro.

Altri preferiscono concentrarsi sulla prevenzione della demenza fin dall'inizio.

Masud Husain, neurologo presso l'Università di Oxford nel Regno Unito, ha affermato che concentrarsi sui fattori di rischio "sarebbe molto più efficiente dal punto di vista dei costi rispetto allo sviluppo di trattamenti ad alta tecnologia che finora sono stati deludenti nel loro impatto sulle persone con demenza già stabilita”.

Lo studio del Lancet è stato accolto con favore dagli esperti del settore, tra i quali l'importanza della prevenzione è appena discussa.

Rimane purtroppo evidente che molti dei fattori di rischio sono flagelli sociali che hanno dimostrato da tempo di essere quasi impossibili da affrontare completamente, ciò non toglie che rimane fondamentale affrontare la demenza anche da un punto di vista della prevenzione.

