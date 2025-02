CERVETERI - Incontro questa mattina alle 10 al Granarone tra amministrazione comunale e le famiglie destinatarie dell’avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno alla disabilità gravissima. Un incontro aperto a tutti, voluto fortemente dal sindaco durante che oltre a essere un’occasione per fornire le informazioni relative all’avviso, consentirà anche di ascoltare i caregiver familiari che svolgono ogni giorno un ruolo di grande valore sociale. « L’amministrazione Comunale di Cerveteri - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - vuole stare vicino ai caregiver perché sa quanto sia impegnativo il loro ruolo e vuole offrire il massimo supporto possibile. Invito quindi tutti i familiari a partecipare all'incontro pubblico, durante il quale presenteremo il nuovo bando per i finanziamenti destinati alla disabilità gravissima. Sarà un’occasione importante non solo per illustrarne i dettagli e le modalità di accesso, ma anche per ascoltare direttamente le vostre esperienze, le difficoltà che affrontate e le vostre proposte. Il confronto con voi è fondamentale - ha concluso primo cittadino etrusco - per costruire politiche sociali più efficaci e vicine ai reali bisogni delle famiglie. Vi aspetto numerosi». All’incontro saranno presenti anche il responsabile dei Servizi sociali, la dottoressa Giorgia Medori, e la consigliera comunale Antonella Di Cola.

