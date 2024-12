CIVITAVECCHIA – Negli ultimi anni si è osservato un allarmante aumento dei tumori che colpiscono persone giovani, soprattutto tra i 20 e i 40 anni, con particolare incidenza nei tumori del colon-retto, della mammella e del pancreas. Questo trend è stato registrato in numerosi Paesi, inclusi il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Francia, l’Australia, l’Italia e molti altri. Studi recenti evidenziano che in 14 nazioni il tasso di tumori nei giovani è in crescita, mentre rimane stabile tra gli adulti più anziani. Un fenomeno questo che crea una notevole preoccupazioni per le implicationi future in termini di salute pubblica.

Gli esperti stanno cercando di capire le cause di questo fenomeno, l’inquinamento dell’aria causa un aumento di vari tipi di cancro, tuttavia, la qualità dell’aria i molti paesi va migliorando.

Il tasso di tumori del colon-retto tra i 25 e i 49 anni è aumentato in 24 Paesi, con una crescita globale del 79% nei tumori a insorgenza precoce dal 1990 al 2019, e un aumento del 29% nelle morti correlate (Cox, 2024).

Il Tumore della Mammella. Sebbene i decessi per tumore al seno siano diminuiti del 10% nell’ultimo decennio, l’incidenza continua a crescere dell’1,4% all’anno nelle donne sotto i 50 anni (Cox, 2024). La genetica da sola non spiega l’aumento dei casi di tumore al seno. Molti giovani malati di tumore non presentano mutazioni genetiche note (come BRCA1/2 per il tumore al seno). In molti casi, i tumori nei giovani appaiono più aggressivi rispetto agli anziani, suggerendo un mix di fattori ambientali e biologici non ancora del tutto compresi (Cox, 2024).

Obesità e Sindrome Metabolica. L’obesità è strettamente collegata a vari tipi di tumore, come il tumore al rene, al fegato e al pancreas. Gli studi indicano che l’aumento di peso corporeo tra i 18 e i 40 anni aumenta il rischio di 18 tipi di cancro (Cox, 2024).

Ruolo dei Microbiomi e Antibiotici. L’uso crescente di antibiotici, specialmente nei bambini, è stato associato a cambiamenti dannosi nel microbioma intestinale, facilitando lo sviluppo di tumori. Alcuni batteri opportunistici, come Fusobacterium nucleatum ed E. coli, sono collegati a una maggiore crescita tumorale intestinale (Cox, 2024).

Ruolo della Luce Artificiale e del Sonno: Le interruzioni del sonno e l’esposizione a luci artificiali potrebbero rappresentare fattori carcinogeni emergenti. Gli studi collegano i lavori notturni a livelli ridotti di melatonina e all’aumento del rischio di tumori della mammella, del colon e della prostata (Cox, 2024).

Ipotesi sui Microplastiche e Tumori del Colon-Retto: La crescente esposizione alle microplastiche è oggetto di studio, poiché si ipotizza che possano danneggiare la barriera mucosa intestinale, aumentando il rischio di tumori (Cox, 2024).

Impatto dei Pesticidi:

Un’analisi recente e completa sull’uso dei pesticidi ha dimostrato un’associazione tra l’esposizione ai pesticidi e un aumento dell’incidenza di leucemia, linfoma non-Hodgkin, tumore alla vescica, al colon, al polmone, al pancreas e in generale di tutti i tumori, comparabile al rischio associato al fumo per alcuni tipi di cancro. Questo approccio completo sottolinea l’importanza di una valutazione olistica dei rischi connessi all’uso dei pesticidi per le comunità, un’informazione che potrebbe influenzare le future politiche sui pesticidi al fine di cercare di contrastare il drammatico aumento di diversi tumori nei giovani (Gerken et al., 2024).

In sintesi, l’aumento dei tumori a insorgenza precoce è un fenomeno multifattoriale, legato a cambiamenti nello stile di vita, nella dieta, nelle abitudini del sonno e all’esposizione a nuovi carcinogeni ambientali, inclusi i pesticidi. Ulteriori ricerche sono necessarie per identificare le cause esatte e prevenire un potenziale disastro sanitario globale.

BBC. D. Cox. These are people in the prime of life': The worrying puzzle behind the rise in early-onset cancer. 5 October 2024.

5 days ago.

Gerken J, Vincent GT, Zapata D, Barron IG, Zapata I. Comprehensive assessment of pesticide use patterns and increased cancer risk. Front Cancer Control Soc. 2024;2. doi: 10. 3389/fcacs. 2024. 1368086.

https://www.frontiersin.org/journals/cancer-control-and-society/articles/10.3389/fcacs.2024.136808