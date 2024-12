TARQUINIA - La corretta alimentazione è uno dei migliori alleati nella battaglia contro il tumore al seno. Il delicato argomento verrà approfondito in un convegno scientifico, aperto non solo ai medici ed agli addetti ai lavori ma a tutta la cittadinanza, dal titolo “Alimentazione oncologica” che si terrà sabato 25 novembre, dalle ore 15,30 nella Sala delle Feste della biblioteca comunale di Palazzo Bruschi Falgari, a Tarquinia.

Questo evento è organizzato dall’associazione Tarquinia in Rosa Ets, sarà introdotto e presentato dalla professoressa Luciana Bui, presidente dell’associazione, e vedrà come relatore il dottor Daniele Pietrucci, biologo nutrizionista specializzato in Biochimica clinica.

In un mondo sempre più attento alla salute e al benessere, la nutrizione gioca un ruolo cruciale, specialmente quando si tratta di affrontare malattie come il tumore al seno. Un approccio olistico alla gestione della salute, che comprenda la nutrizione come parte integrante, può fornire benefici significativi ai pazienti oncologici.

La ricerca ha dimostrato che una dieta equilibrata e mirata può svolgere un ruolo chiave nel supportare la salute durante il percorso di trattamento del tumore al seno. L'attenzione si concentra sulla fornitura di nutrienti essenziali che possono contribuire a rafforzare il sistema immunitario, migliorare la qualità della vita e supportare la risposta del corpo alle terapie.

Gli esperti sottolineano l'importanza di personalizzare la dieta in base alle esigenze individuali del paziente, considerando il tipo di tumore, lo stadio della malattia e il tipo di trattamento in corso. La consulenza di un dietologo o nutrizionista oncologico può essere fondamentale per adattare l'alimentazione alle esigenze specifiche di ciascun individuo. Il convegno è patrocinato dalla Città di Tarquinia.

