CERVETERI - Anche quest'anno a Campo di Mare torna "Spiagge Serene 2024". Il primo incontro, lo scorso week end all'interno della spiaggia "Liberamente". Il progetto, promosso dall'OPI (ordine delle professioni infermieristiche di Roma) in collaborazione con la Regione e la Asl Rm4, ha come obiettivo quello di avvicinare i cittadini a comportamenti salutari e offrire momenti di formazione sulle azioni di primo intervento da attuare quando ci si trova a dover soccorrere qualcuno in pericolo di vita. Prossimo appuntamento con gli esperti il 25 luglio e il 22 agosto sempre sulle spiagge di Campo di Mare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA