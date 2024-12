Un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, dal nord Africa si estenderà verso Nord ed attraversando la penisola Iberica e la Francia, raggiungerà le isole Britanniche e la penisola Scandinava. Sul suo bordo orientale si muoverà verso Sud una goccia d'aria fredda, che per le ore centrali di venerdì 29 novembre è prevista collocarsi tra la Slovacchia e l'Ungheria. La descritta configurazione barica esporrà la nostra Penisola ad un avvezione di aria fredda di direzione di provenienza, mediamente, da Nord-Est, al suolo sarà presente un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato. La descritta situazione, che porterà l'afflusso di aria fredda ad interagire con aria più mite ed umida presente sulla nostra Penisola, favorirà l'insorgere di diffusa instabilità atmosferica, prevista interessere nella prima parte della giornata di venerdì 29 novembre, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, tutte le nostre regioni. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, nel corso della prima parte della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse a previste manifestarsi sulle regioni del medio e basso versante ed al sud. Dalla tarda mattinata seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche ad iniziare dalle regioni settentrionali, che nel corso della seconda parte della giornata si estenderà alle regioni centrali del versante tirrenico ed alle relative zone interne. Sulle restanti zone del Paese permarranno condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, con particolare riferimento alla Calabria. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature si porteranno su valori termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDì 29 NOVEMBRE 2024, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, dalla tarda mattinata assisteremo ad una graduale dissipazione della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà poco nuvoloso fino al termine della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di inizialmente di intensità da debole a moderata, con tendenza a rinforzare nel corso della seconda parte della giornata, fino a divenire di intensità da moderata a forte in serata.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere poco mosso, la tendenza sarà verso una graduale aumento del moto ondoso a largo nel corso della giornata, fino ad avere condizioni di mare poco mosso sotto costa e da mosso a molto mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo e faranno registrare valori termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.



Chartered Meteorologist - CMet

Vice Presidente e Meteorologo AMPRO

Antonio Marino