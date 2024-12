CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per l’edizione Autunno 2024 di Verde in scena che si terrà questo fine settimana, il 28 e il 29 settembre, dalle 10 alle 19 al Castello di Santa Severa. Anche quest’anno ci sono tantissime novità ad arricchire la mostra mercato nazionale di piante insolite e rare che si conferma, di anno in anno, un punto di riferimento importante nel settore. Per questa edizione saranno cinquanta gli espositori, come spiega proprio l’organizzatore e curatore botanico Stefano Borghetti, e tra le news più sfiziose c’è l’introduzione della “Limited edition” ovvero la presenza di alcuni vivaisti molto rinomati che faranno tappa solo a Verde in scena nel Lazio e presenteranno 2 o 3 esemplari di piante rarissime che stanno entrando proprio adesso in produzione.

Un’idea lanciata sui social dell’evento che ha raccolto parecchie adesioni e ci sarà da lottare per accaparrarsi questi esemplari rarissimi. Si parla di piante della fascia tropicale-caraibica indicate per coltivatori più esperti. Altra importante novità è la presenza dell’associazione Amer (Associazione Micologica Ecologica Romana) che porterà funghi ed erbe spontanee del territorio per fare divulgazione. L’associazione prenderà anche adesioni per il corso necessario per il conseguimento del patentino per la raccolta dei funghi. «In una mostra botanica - ha spiegato Borghetti - anche la presenza di queste associazioni è fondamentale».

Verde in scena è un evento semestrale articolato in edizione primavere ed edizione autunno, questo ovviamente comporta colori e piante completamente differenti creando un colpo d’occhio davvero bello. «La cosa che ci rende davvero molto orgogliosi - ha continuato Borghetti - è che spesso sono proprio i vivaisti a cercarci e questo vuol dire che stiamo lavorando bene e non può che farci un immenso piacere». Ci saranno anche prodotti artigianali, miele, prodotti per il benessere e il tempo libero, substrati per la coltivazione, editoria di settore e molto altro, dislocati nel borgo, sulla Spianata, nel Cortile delle Barrozze, sul piazzale della Guardia e nella Manica Lunga in caso di pioggia. Nel piazzale del Fontanile, prospiciente l’ingresso al Castello, saranno presenti alcuni stand di street food di qualità, oltre a varie etichette di vino e birra artigianale. Inoltre lo staff assisterà i visitatori in ogni modo possibile, anche accompagnandoli alle vetture con apposite carriole per acquisti più pesanti. Dato importante è la presenza di un secondo parcheggio - nel caso il primo fosse pieno - molto vicino, accessibile da via Cartagine che, tramite un sentiero interno di circa 200 metri porta direttamente al Castello.

Per informazioni più approfondite su tutti gli espositori e gli appuntamenti delle due giornate è possibile fare riferimento al sito www.verdeinscena.it o alle pagine social “Verde in scena”.

