Martina Baldin, Biologa Nutrizionista, ha saputo trasformare la sua esperienza di vita in un progetto capace di supportare migliaia di donne, con passione e determinazione. Nata nel 1990 a Molinella, un piccolo paesino in provincia di Bologna, fin da giovanissima ha coltivato tre grandi passioni: gli animali, i bambini e l'alimentazione.

"Ho iniziato ad appassionarmi alla cucina a 14 anni," racconta Martina, "preparavo dolci per rilassarmi dopo le giornate di studio, portando gioia alla mia famiglia" Quella passione per il cibo si è poi trasformata in un vero e proprio interesse per la nutrizione, anche se inizialmente la sua carriera ha preso una direzione diversa. Laureata in Farmacia all’Università di Ferrara nel 2014, ha iniziato a lavorare nella farmacia del suo paese, trovandosi subito a stretto contatto con i clienti.

"Mi piaceva molto il rapporto umano che si creava con le persone," spiega, "ma sentivo che quel lavoro non mi soddisfaceva del tutto. Volevo qualcosa che fosse mio, che mi permettesse di realizzarmi completamente. La svolta è arrivata nel 2017, con la nascita della sua prima figlia, Gioia e successivamente anche la seconda, Allegra, che ha spinto Martina e suo marito Alex a riflettere profondamente sul loro futuro. Ci siamo seduti a discutere di cosa fosse meglio per noi e per la nostra famiglia. Alla fine, abbiamo deciso che mi sarei presa del tempo per dedicarmi alla crescita delle nostre figlie"

Pur amando il ruolo di madre, Martina non ha nascosto la difficoltà di adattarsi a una vita domestica che non le permetteva di esprimere appieno il suo potenziale. "È stato un periodo difficile" confessa, "mi sentivo intrappolata in una routine che non mi apparteneva. Avevo bisogno di rimettermi in gioco, di tornare a sentirmi realizzata e di avere degli obiettivi"

Con il sostegno del marito, Martina ha deciso di dare una svolta alla sua vita. "Abbiamo deciso di cercare un terzo figlio, ma nel frattempo ho voluto sfruttare il tempo per studiare" Nel settembre 2019, mentre affrontava le sfide della maternità e aspettava il terzo figlio, si è iscritta all’università per studiare Scienze della Nutrizione Umana presso l’Università San Raffaele di Milano. "Sono stati anni intensi" ricorda, "passavo le giornate tra libri, videolezioni e pannolini. Ma sapevo che ce l'avrei fatta". E così è stato: nel marzo 2021 ha conseguito la laurea con ottimi voti, completando una tesi sull’alimentazione in gravidanza, allattamento e durante l'accrescimento del bambino.

Grazie alle sue nuove competenze, Martina ha creato il metodo FoodMamy, un progetto che unisce nutrizione e benessere fisico e mentale, con particolare attenzione alle donne e mamme. "Ho creato FoodMamy per trasmettere alle donne, soprattutto alle mamme, l'importanza di prendersi cura di sé stesse. È fondamentale sentirsi bene con il proprio corpo e diventare un esempio positivo per i propri figli."

Non si tratta solo di nutrizione, ma di uno stile di vita che integra alimentazione sana e benessere nella quotidianità. "Per me, il benessere a 360° significa non solo mangiare bene, ma anche fare attività fisica e prendersi cura di sé stesse a livello mentale ed emotivo." Il metodo FoodMamy propone percorsi di 4-6 mesi, che includono visite nutrizionali, ricette personalizzate, videocorsi sul mindset e sessioni di allenamento. "Credo fermamente che ogni donna possieda una forza incredibile dentro di sé, anche se a volte non ne è consapevole."

Ad oggi, più di 600 donne hanno seguito il metodo FoodMamy, raggiungendo una nuova consapevolezza del proprio corpo e un rapporto equilibrato con il cibo. "Il mio obiettivo è insegnare a ogni donna a nutrirsi in modo bilanciato, senza privazioni. Mangiare sano non significa rinunciare ai piaceri della vita, ma trovare il giusto equilibrio e godersi ogni pasto." Martina ad oggi porta avanti il suo progetto insieme ad un team di nutrizioniste che hanno abbracciato il suo metodo e collaboratici.

Oltre a seguire percorsi personalizzati, Martina ha recentemente lanciato un eBook, acquistabile sul sito www.foodmamy.it, dedicato alla lettura delle etichette alimentari. "È una guida per fare una spesa più consapevole e contiene anche alcune ricette facili e veloci" spiega.

Per chi volesse approfondire il metodo FoodMamy o conoscere meglio il lavoro di Martina, è possibile consultare il sito www.martinabaldinnutrizionista.com. Martina è inoltre attiva sui social, dove la si può seguire su TikTok, Facebook e Instagram per consigli, aggiornamenti e contenuti dedicati al benessere alimentare e allo stile di vita sano.